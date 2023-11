Formato digital chega aos exames nacionais do 12.º ano

Os exames nacionais do 12.º ano deste ano vão avançar para formato digital em algumas disciplinas. O projeto-piloto vai ter âmbito nacional.

O ministro da Educação, João Costa, disse esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros, que só falta definir em que disciplinas e adianta que os exames podem ser feitos sem recursos à Internet.

“As disciplinas específicas ainda serão objeto de decisão e de divulgação. Há uma experiência que resulta da primeira generalização que foi feita no ano passado sobre a qual nós queremos trabalhar e ter garantias de bom funcionamento. Já o ano passado as provas de aferição podiam ser feitas em duas modalidades, online ou offline, e nas escolas que optaram por fazer as provas em modalidade offline não houve qualquer problema”, disse João Costa.

Os estagiários voltam a ser remunerados e vão ter turmas fixas a quem vão dar aulas. O critério alarga, sendo que um professor de Matemática não tem necessariamente de ser formado nessa área específica.

Sobre os exames digitais, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, diz à Renascença que a mudança vai ser um desafio e, por isso, pede rapidez ao Governo para informar as escolas.