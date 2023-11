Ensino Superior. Ministra promete 933 camas até ao final do ano

Até ao fim do ano vão ser inauguradas 933 camas para estudantes do Ensino Superior. A garantia foi deixada esta pela ministra da Ciência, Elvira Fortunato, que esta quinta-feira está a ser ouvida no Parlamento sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2024.

Elvira Fortunato disse aos deputados que até dezembro serão inauguradas mais seis residências para estudantes deslocados.

Em 2024, a ministra conta ter um total de sete mil camas. Elvira Fortunato acredita que essa meta será cumprida graças ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

O Governo inicia, na próxima semana, negociações com os sindicatos e instituições do setor sobre a proposta de novo estatuto da carreira de investigação científica, revelou Elvira Fortunato, no Parlamento.

“A promoção do emprego científico é uma das prioridades deste Orçamento. É por isso que aprovámos a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica e do regime de carreira docente e de investigação no ensino superior privado, cujas negociações com as estruturas sindicais e instituições se iniciarão na próxima semana”, declarou.

O Governo prevê para o primeiro trimestre de 2024 a aprovação final do novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica e de um regime jurídico de carreira docente e de investigação no ensino superior privado.

Por seu lado, o novo contrato de legislatura para o período 2024-2027 está a ser negociado com as instituições de Ensino Superior para entrar em vigor a partir de janeiro, disse a ministra da Ciência.

Elvira Fortunato explicou ainda que no contrato de legislatura será proposto um reforço da ação social, que irá implicar o aumento do valor da refeição social e da cama.