Contentor cai em cima de carro junto ao Porto de Leixões

Um contentor caiu em cima de um automóvel junto ao Porto de Leixões, em Matosinhos, esta quinta-feira. O incidente causou dois feridos.

Segundo confirmou à Renascença fonte da Proteção Civil, o incidente aconteceu às 9h38 desta quinta-feira depois da saída da A28, na Avenida Comércio de Leixões.

Os dois feridos leves foram assistidos no local e transportados para o Hospital Pedro Hispano. A informação foi corroborada por fonte do Corpo de Bombeiros Matosinhos-Leça, que também estiveram no local com dois veículos e quatro elementos.

Outro contentor caiu no mesmo local, na via pública, também devido aos fortes ventos causados pela Tempestade Ciarán. Ambos os contentores estariam vazios no momento da queda.

A situação foi, no entretanto, resolvida e a circulação já se encontra restabelecida.