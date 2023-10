Ministro da Saúde "francamente otimista" para acordo com médicos na sexta-feira

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, diz-se “francamente otimista” que um acordo com médicos seja alcançado na próxima sexta-feira, depois de nova ronda negocial sem resultados.

À saída da reunião com sindicatos, Pizarro afirmou que foram dados “passos muito importantes” e que aproximam o Governo de um acordo.

“Um acordo tem três pressupostos: melhorar o acesso dos portugueses à saúde, tem que ajudar à reorganização do SNS e tem que ser bom e valorizar a vida profissional de quem trabalha, neste caso dos médicos”, indicou, acrescentando que não pode deixar de ter em conta “o equilíbrio do conjunto dos profissionais do SNS e do setor público”.