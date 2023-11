Braga fecha 12 vagas em cuidados intensivos. "Segurança de utentes pode estar em risco"

O Hospital de Braga vai ficar com menos 12 camas de internamento em cuidados intensivos, a partir desta quarta-feira, confirma à Renascença fonte daquela unidade hospitalar.

Em causa está a recusa de um número elevado de médicos em realizar trabalho extraordinário, para além das 150 horas anuais previstas pela lei.

Confrontado com este cenário, o presidente da Câmara de Braga diz-se “preocupado”.

Em declarações à Renascença, Ricardo Rio admite que esta suspensão de parte do serviço de cuidados intensivos “é, obviamente passível de colocar em risco utentes que venham necessitar desse tipo de cuidado numa base de proximidade”.

“Estamos a falar de um hospital de referência para cerca de um milhão de pessoas, numa das zonas mais dinâmicas do país, num hospital novo, que tinha um funcionamento de excelência”, acrescenta.

Apesar de reconhecer que esta “não é uma situação exclusiva do Hospital de Braga”, Ricardo Rio lembra que, no caso particular desta unidade, a situação “já deveria ter sido claramente acautelada há bastante mais tempo”.

“É a demonstração da incapacidade de diálogo”, sublinha o autarca, que pede ao Ministério da Saúde que “olhe com mais atenção para a organização do Serviço Nacional de Saúde, aproveitando melhor os recursos que estão disponíveis e criando estímulos para que, de facto, exista um serviço público que assegure os níveis de assistência que se desejam para as populações”.