Pré-avisos de greve até setembro aumentam 290% no Estado e 50% no privado

Os pré-avisos de greve na administração pública aumentaram cerca de 290% entre janeiro e setembro face ao período homólogo, totalizando 700, e os comunicados ao Ministério do Trabalho subiram quase 50%, para 1.075, segundo dados oficiais.

De acordo com os dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), até setembro foram comunicados 700 pré-avisos de greve da função pública, que compara com um total de 180 pré-avisos em igual período do ano passado.

A grande maioria das greves na administração pública registou-se no setor da educação (537), seguindo-se a saúde (51) e a justiça (51).

Já os dados da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) mostram que foram comunicados nos setores privado e empresarial do Estado 1.075 pré-avisos de greve entre janeiro e setembro, um aumento em 48,9% em comparação com o período homólogo.

Tendo em conta os dados da DGERT, a maioria dos pré-avisos de greve verificaram-se no setor privado, com 648, enquanto no setor empresarial do Estado foram entregues 430, tendo sido registados 156 processos de serviços mínimos.

A subida dos salários para fazer face ao aumento do custo de vida devido à inflação tem sido um dos principais motores dos protestos.