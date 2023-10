PJ resgata bebé raptada do hospital de Faro e detém responsáveis pelo crime

A Polícia Judiciária localizou o bebé que tinha sido raptado há cinco dias do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. No comunicado, a PJ adianta ainda que "deteve dois responsáveis pelo desaparecimento da bebé do berçário hospitalar".

Segundo a nota, "o recém-nascido era alvo de medida de promoção e proteção cautelar e encontrava-se à guarda da referida Unidade Hospitalar".

O bebé foi localizado na zona de Faro, na madrugada desta terça-feira, tendo sido de "imediato salvaguardado o apoio médico através de INEM, que assegurou os primeiros cuidados de socorro e retorno ao hospital onde se encontra em observação".

Os dois detidos são "um casal, com idades de 45 e 37 anos".