Orçamento "sanguessuga" que dá "cambalhotas". Oposição ataca escolhas de Medina

As oposições a acusarem o ministro das Finanças de "cambalhotas", "adormecer as pessoas" e de "sumiço" do imposto sobre os lucros excessivos.

As crítticas surgem na abertura do segundo dia de debate na generalidade. Após a intervenção de Fernando Medina, Duarte Pacheco, do PSD, repetiu a tese defendida esta segunda-feira: "Cada vez que tivemos de chamar ajuda externa foi porque deixaram o país na bancarrota e no caos financeiro.". O deputado rematou com um "se aprenderam, ainda bem".

Pacheco acusou ainda este OE de ser "pouco inspirador", dando dois exemplos. Por um lado, a carga fiscal "aumenta", mesmo que o IRS baixe. Duarte Pacheco referia-se ao aumento dos impostos indiretos, concluindo que o Governo se comporta "qual sanguessuga".

"As vossas cantigas adormeceram algumas pessoas, mas as pessoas não são básicas", atirou Pacheco, que fez do ministro das Finanças o alvo principal da sua intervenção: "Depois de Centeno cativador, temos Medina o fiscalizador, que vai buscar dinheiro a todo o lado."

O deputado do PSD deixou ainda a pergunta: "Nunca executaram o que prometeram, podem anunciar tudo e mais um par de botas, mas a seguir não cumprem. O que vai fazer de diferente?"

O "sumiço" do imposto sobre os lucros excessivos

Depois, foi a vez da coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) acusar Medina de "fazer sumir" o imposto sobre os lucros excessivos das empresas, referindo logo a seguir os lucros da Galp, Pingo Doce, apontando que "na banca é o mais escandaloso".

Mariana Mortágua questionou o ministro das Finanças se "vai mesmo fingir que não vê os lucros da banca?" ou ainda "vai mesmo permitir que a banca continue a ter lucros e as pessoas a não conseguirem pagar a prestação ao banco?"

Cotrim, as "cambalhotas" do Governo e os "mistérios" por esclarecer

Na sequência do lote de perguntas à esquerda e à direita, João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal (IL), pediu esclarecimentos a Fernando Medina sobre "mistérios" deste OE. O ex-líder dos liberais começa pelo que designa de "mistério da cambalhota".

"Em abril, discutimos o Programa de Estabilidade e crescimento e disse que era imprudente reduzir o IRS em mais 500 milhões. Ouviu finalmente a IL?", atirou Cotrim Figueiredo a ministro das Finanças, que está sentado na bancada do Governo ao lado do primeiro-ministro.

Outro mistério "por esclarecer", diz Cotrim Figueiredo, é "onde estão as empresas? Onde está o ministro da Economia? Há 300 milhões de euros para as empresas no OE", resume o deputado liberal.

O deputado dotou mesmo que no dia em que se assina o acordo de venda da EFACEC , o total de injeção nesta empresa por parte do Estado é de 300 milhões de euros, "o mesmo numero total para as empresas no OE".

De "mistérios" para o "tabu" da TAP. Cotrim quer saber se Medina "já sabe" quais serão as receitas com o fim do programa dos residente não habituais ou ainda "onde está a informação" sobre qual seria o crescimento em Portugal se não fossem os fundos europeus