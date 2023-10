Médicos dizem que "para já ainda não há acordo" com o Governo

"Para já ainda não há acordo" com o Ministério da Saúde, afirmou esta terça-feira à noite a presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Joana Bordalo e Sá, durante uma pausa nas negociações.

Joana Bordalo e Sá disse aos jornalistas que o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, não cedeu, para já, na questão dos aumentos além de 5,5% e avisa que "se continuar neste patamar não vai ser mesmo possível" alcançar um entendimento.

"Mas não é só isso, é também as outras condições de trabalho", nomeadamente a reposição do horário de trabalho para 35 horas e as 12 horas semanais extraordinárias nas urgências, "sem nenhuma contrapartida negativa".

"Nós temos aqui várias matérias. Temos que ter a certeza de que, efetivamente, aquilo que nos foi dito no domingo se vai verter num documento escrito e isso, de facto, não aconteceu", sublinhou a presidente da FNAM.

Joana Bordalo e Sá avisa o Governo que os médicos "não vão assinar cheques em branco" e exige que as propostas do Ministério da Saúde sejam por escrito.

"Necessitamos obrigatoriamente de termo isto por escrito, de uma forma séria, e depois há a questão salarial que parece não haver aqui nenhum desempate", sublinha a presidente da FNAM.