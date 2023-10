Mãe acusada de matar recém-nascido começa a ser julgada em Aveiro

De acordo com a investigação, a mulher viria a dar à luz um bebé com 47,5 centímetros de comprimento e com 2,549 quilos, compatível com uma idade gestacional superior a 37 semanas.

"A criança nasceu com vida, com ausência de malformações internas ou externas, respirou e chorou", refere o MP.

Após o nascimento do bebé, o MP diz que a arguida cortou o cordão umbilical que a unia ao recém-nascido, colocando o bebé no interior de vários sacos plásticos que depositou num contentor do lixo, próximo da sua residência, e foi trabalhar.

Durante a tarde, a mulher ter-se-á sentido mal e foi transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e posteriormente para a Maternidade Daniel de Matos, também em Coimbra, onde recebeu tratamento médico e hospitalar.

Ainda segundo a acusação, durante o transporte para o hospital, a arguida disse aos bombeiros que a socorreram que tinha sofrido uma "perda sanguínea anómala em face do período menstrual que havia estado ausente", sem referir qualquer ocorrência do parto.

De acordo com a investigação, o recém-nascido permaneceu no contentor do lixo, com vida, pelo menos por cerca de quatro horas, no interior dos sacos de plástico fechados, que não permitiram ao bebé a respiração.

A acusação sustenta que o bebé acabou por morrer por asfixia, tendo sido encontrado sem vida no mesmo dia pelas 18h30, por duas funcionárias de um jardim-de-infância que haviam sido alertadas pela PSP para a presença de um recém-nascido no interior daquele contentor do lixo.