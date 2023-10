​Lisboa-Porto a 5,5 euros. CP tem 45 mil bilhetes em promoção

A CP iniciou esta terça-feira uma campanha a preços reduzidos para mais de 45 mil viagens de comboio. A promoção vai durar até 30 de novembro.



No âmbito da campanha “Promo+”, os bilhetes têm de ser adquiridos com pelo menos 10 dias de antecedência.

As viagens promocionais são para a classe turística no serviço Alfa Pendular e para a 2ª classe no serviço Intercidades.

As passagens podem ser compradas online ou nas bilheteiras, indica a CP, em comunicado.

A campanha disponibiliza, por exemplo, viagens Lisboa - Porto a 5,5 euros em 2ª Classe no Intercidades ou Porto – Lisboa a 6,5 euros em Alfa Pendular na classe turística.

Há também bilhetes a 11 euros entre Porto e Faro em turística no Alfa Pendular e a 10 euros no Intercidades.