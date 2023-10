Hospital de Santa Maria fecha urgência pediátrica a doentes não referenciados

O Hospital de Santa Maria ativou o plano de contingência na pediatria devido ao aumento da procura, agravada por falta de resposta no hospital de Loures, e encerrou a urgência pediátrica a doentes não referenciados. À Renascença, o diretor clínico do maior hospital do país garante que há resposta para a procura.

Segundo Rui Tato Marinho, o Hospital de Santa Maria já registou um aumento da afluência à urgência da pediatria, o que provocou a ativação do plano de contingência. "Nós normalmente temos à volta de 120 doentes por dia. Ontem foram quase 180. É um aumento significativo", assinala o responsável.

Neste momento, a unidade hospitalar apenas recebe na urgência de pediatria doentes referenciados "através dos cuidados de saúde primários ou dos centros de saúde, da linha Saúde 24 ou então por outros médicos". O plano de contingência pode ainda implicar o "recrutamento de outros médicos que estão a fazer urgência noutros locais do hospital".

O diretor clínico garante que a situação no hospital de Santa Maria é serena, mas admite que a situação pode complicar-se com os anunciados encerramentos das urgências pediátricas dos hospitais da Grande Lisboa. É o caso dos hospitais Amadora-Sintra e García de Orta, em Almada.



Para Rui Tato Marinho, a solução pode passar pelo reforço das equipas com médicos desses hospitais. "Mas isso depende da Direção Executiva" do Serviço Nacional de Saúde, disse.

"Já se passou noutras especialidades. É difícil mudar a atitude e trabalhar muito em equipe, mas eu acho que é uma proposta que deve estar em cima da mesa, e nós temos estado a conversar com outros hospitais, até porque Santa Maria tem médicos a fazer formação noutros hospitais, e se essas urgências encerram poderá ser necessário que eles deem uma ajuda neste porta-aviões", explicou o médico.



Tato Marinho reconheceu, por outro lado, que não consegue assegurar as urgências de obstetrícia no hospital São Francisco Xavier, como estava previsto, enquanto a maternidade de Santa Maria está em obras.

"Como a maternidade está encerrada, houve sete especialistas que saíram do hospital no momento, alguns colocam a hipótese de regressar. Já conseguimos contratar mais um para nos ajudar aqui nas atividades, algumas atividades de obstetrícia, mas estamos com dificuldade em fazer as escalas sozinhos no hospital de São Francisco Xavier, e temos neste momento cinco médicas com baixa", descreveu o direito clínico.

Apesar de tudo, Rui Tato Marinho passa uma mensagem de tranquilidade aos utentes do hospital de Santa Maria. Na unidade de saúde, apenas 6% dos médicos recusam fazer mais do que 150 horas extraordinárias: são 90 em 1.500.