Governo vai recorrer ao setor social para compensar quem não tem médico de família

O Governo vai recorrer ao setor social para que as pessoas que não têm médico de família têm consultas de medicina geral e familiar.



O anúncio foi feito esta terça-feira pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, durante a defesa do Orçamento do Estado para 2024. "Não nos podemos esquecer em nenhum momento dos 1,6 milhões de pessoas que ainda não têm médicos de família", começou por introduzir.

"Tomaremos por isso medidas adicionais, incluindo a contratualização com o setor social do atendimento a cidadãos de forma transitória, para garantir que todos continuam a ter acesso à saúde", anunciou o ministro da Saúde no Parlamento.

Durante a intervenção, Manuel Pizarro reconheceu que “o SNS está hoje sob pressão aumentada”, defendendo que este é o momento para “reafirmar” a sua importância.

Lembrando o “esforço exigido” aos profissionais de saúde durante a pandemia, o antigo eurodeputado socialista promete que a reforma do SNS vai promover uma “enorme simplificação da carga burocrática”.

"Médicos querem exterminar o que foi feito pelo PSD"

Sobre a negociação com os sindicatos dos médicos, o ministro da Saúde passou ao ataque à oposição: "O que os médicos me têm pedido é para exterminar o que foi feito pelo PSD", atirou Manuel Pizarro.

Em resposta ao Chega, o ministro da Saúde acusa o partido liderado por André Ventura de não acreditar na ciência.

O ministro da Saúde lamenta ainda que “nenhum partido ” tenha abordado a campanha de vacinação sazonal contra a gripe e contra a covid-19, que já conta com 2 milhões de pessoas desde que começou, há três semanas.



Manuel Pizarro acusa o PSD de defender que o investimento no SNS deve “ parar, parar, parar”, por comparação ao PS que quer executar.