Crédito à habitação. DECO pede ao Governo que não discrimine famílias com poupanças

A Associação para a Defesa do Consumidor (DECO) quer que o Governo elimine uma das condições para as famílias poderem aceder aos apoios no pagamento do crédito à habitação. Em causa está a condição do agregado familiar não ter poupanças a rondarem os 30 mil euros (29.786,66 euros). A DECO considera que este é um sinal contraditório dado pelo Estado, que desvaloriza o esforço que as famílias fazem para poupar.

À Renascença, Natália Nunes, do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, defende, por isso, que “esse requisito deveria ser eliminado, porque não deveria ser uma condicionante para se ter acesso a um apoio relativamente à bonificação dos juros, até porque é fundamental também que o próprio Estado dê aqui incentivos e orientações para que as famílias promovam a poupança”.

Para esta responsável, o Governo “está a dar sinais contraditórios e que põem, muitas vezes, em causa a importância de fazer a poupança”. Natália Nunes insiste que este “deveria ser um requisito que deveria ser eliminado e que a DECO vai continuar a insistir neste ponto”.

A coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO diz que todos os dias há famílias que pedem ajuda junto da Defesa do Consumidor com dificuldades para pagar o crédito à habitação, por causa do aumento das taxas de juro, e relata um dos casos que chegou ao seu conhecimento: “Uma família que nos disse que em 2022 pagava uma prestação de 378 euros, em setembro de 2023 pagava 491 euros e agora recebeu uma informação do banco a dizer que irá pagar 737 euros, e aquilo que nos diz é que é completamente impossível pagar este valor tendo em conta os nossos rendimentos, são palavras de uma consumidora que nos pede ajuda”.