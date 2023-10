​Aviso para 48 horas de chuva forte, vento, neve e possibilidade de cheias

A Proteção Civil emitiu um aviso para chuva forte, vento, neve, ondas até 14 metros e possibilidade de cheias nas próximas 48 horas.



Com base na informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil avisa a população para o agravamento do estado do tempo na quarta e na quinta-feira.

Para quarta-feira, 1 de novembro, estão previstos “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, a norte do Cabo Mondego durante a manhã e no litoral Norte, a partir do final da tarde” e chuva “persistente nas regiões montanhosas do Minho e Douro-Litoral, podendo exceder 40 mm em 6 horas”.

O vento poderá atingir rajadas de 70 quilómetros/hora no litoral Norte e, no final do dia, com rajadas até 90 km/h no Norte e Centro.

Ainda na quarta-feira, é esperada agitação marítima na costa ocidental, a norte do cabo Raso, com ondas de quatro a cinco metros.

Na quinta-feira, 2 de novembro, a Proteção Civil alerta para “períodos de chuva, por vezes forte, a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até ao início da manhã, passando a regime de aguaceiros a partir da manhã”.

Deverá cair neve acima de 1200/1400 metros de altitude e é esperado vento forte nas terras altas do Norte e Centro, com rajadas até 100 km/h.

As previsões apontam também para agitação marítima forte a sul do cabo Raso, com ondas de 5 a 7 metros (podendo atingir 14 metros de altura).

A Proteção Civil indica que o caudal no rio Minho pode aumentar ligeiramente se houver descargas na barragem de Frieira e que na bacia hidrográfica do rio Lima mantém-se o estado de alerta amarelo pela possibilidade de aumento das descargas do sistema Alto Lindoso-Touvedo. Na bacia hidrográfica do rio Cávado, mantém-se o estado de alerta amarelo pela possibilidade de aumento das descargas da Caniçada.