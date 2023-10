Associação ZERO pede encerramento do aeroporto de Lisboa por prejuízos devido ao ruído

Pelo menos dois novos aeroportos podiam ser construídos só com o valor dos prejuízos provocados pelo ruído do aeroporto Humberto Delgado desde 2015. As contas são da associação ambientalista Zero que somou os danos provocados pelo ruído da operação no aeroporto em Lisboa, Loures e Almada.

"Em termos anuais, representa um prejuízo de cerca de 1.300 milhões de euros", diz o analista de políticas públicas e coordenador de projetos nas áreas de energia, clima e mobilidade da Zero, Pedro Nunes. "Estamos a falar de um prejuízo acumulado de praticamente nove mil milhões de euros, desde 2015 - ano em que o aeroporto já deveria ter sido encerrado". O valor é de cerca de 3,5 milhões por dia.

A associação adianta que o excesso de ruído tem impacto em 380.000 habitantes.



A associação ambientalista afirma, em comunicado, que é um cenário com tendência para agravar. Pedro Nunes pede, por isso, o encerramento urgente do aeroporto de Lisboa. "O aeroporto já deveria ter sido encerrado há muito tempo. Representa uma calamidade em termos de saúde pública. Aliás, os números que divulgamos mostram-no", refere.

A associação lembra que, quando o aeroporto encerrar, "somará várias dezenas de milhões de euros em prejuízo irrecuperável para os cidadãos afetados".



A estimativa revelada pela Zero foi feita através de um contador no seu site, que mostra em tempo real o prejuízo acumulado da exposição crónica ao ruído nas pessoas desde 2015, segundo o parecer de 2006 da Comissão de Avaliação Ambiental do plano de desenvolvimento daquela infraestrutura.