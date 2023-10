Urgências pediátricas em Lisboa. Diretor alerta para possível falta de camas e cancelamento de cirurgias

30 out, 2023 - 21:14 • Anabela Góis , com redação

Nos próximos dias só duas urgências pediátricas vão continuar a funcionar à noite na Grande Lisboa: Hospital de Santa Maria e no Hospital Dona Estefânia. À Renascença, o diretor da área da pediatria do Centro Hospitalar Lisboa Central mostra-se preocupado com a falta de camas e defende que é preciso repensar a triagem para que nenhum doente grave fique por atender. O encerramento noturno das urgências pediátricas problema prende-se com a recusa dos médicos em fazerem mais horas extraordinárias, além das 150 anuais. A pressão tem estado a aumentar. O Hospital Dona Estefânia está a receber, em média, mais 100 crianças por dia desde que a urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, começou a fechar de quinta-feira a domingo. Agora, com os restantes encerramentos existe o risco de que não haja camas suficientes, alerta João Estrada, diretor da área da pediatria do Centro Hospitalar Lisboa Central. “A nível das instalações e equipamentos pode haver condicionantes com alguma importância, nomeadamente em termos de camas e de doentes que precisem de ser internados, o que tem como consequência que, muito provavelmente, tudo o que seja cirurgias programadas ou intervenções programadas, onde já haja listas de espera, vão agravar muito as listas de espera por ausência de camas para os doentes”, alerta João Estrada, em declarações à Renascença.

Também é mais do que certo que os tempos de espera vão aumentar. João Estrada mostra-se, sobretudo, preocupado com os doentes que são, de facto, urgentes e avisa que pode ser necessário mudar a forma de fazer a triagem. “Estou preocupado com a triagem pré-atendimento. A Linha Saúde 24, que foi uma excelente ideia, não pode ter a capacidade nem a responsabilidade de perceber se um doente está gravemente doente ou só está doente. Se calhar, temos que arranjar um sistema em que a Saúde 24 possa informar os hospitais que ‘vai um doente a caminho com estas características’, nem que seja ativando o CODU. Há uma coisa que temos de pensar um bocadinho melhor, que é, entre a triagem e o hospital, os doentes graves não podem correr riscos.” Nestas declarações à Renascença, o diretor da área da pediatria do Centro Hospitalar Lisboa Central garante que a urgência do Hospital Dona Estefânia não fecha, pelo menos, até ao final do ano, mas avisa que o futuro depende da resolução do problema das horas extraordinárias dos médicos.