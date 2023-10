PSD quer diretor-executivo do SNS a liderar negociações com médicos

O PSD quer o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, fora das negociações com os sindicatos dos médicos e que seja o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, a conduzir as próximas rondas negociais.

“Se calhar era melhor enviar o diretor-executivo e deixar o ministro de fora. Anda em rondas negociais há meses, há mais de um ano. É impossível haver uma processo negocial que demora meses e meses e não tem solução à vista”, considera o vice-presidente de bancada dos sociais-democratas, Miguel Santos.

O deputado lamentou que o ministro esteja esta segunda-feira em audição no Parlamento, na Comissão de Saúde, sem ter conseguido um acordo com os médicos depois de mais de nove horas de reunião este domingo.

“Julgo que ainda estão a discutir horários, não começaram a discutir incrementos salariais”, afirmou, indicando que as “notícias mais fiáveis” têm sido divulgadas pelos sindicatos - e não pelo ministro da Saúde, esperando uma solução para esta terça-feira.

SNS atendeu mais de 4.6 milhões de pessoas em urgências

O Serviço Nacional de Saúde atendeu mais de 5,6 milhões de pessoas nos serviços de urgência até ao mês de setembro. A informação foi avançada na manhã desta segunda-feira, no Parlamento, por Manuel Pizarro.

O ministro da Saúde insiste que os portugueses vão muito mais às urgências que o resto dos europeus - e voltou a pedir uma mudança de hábitos.

“Nos primeiros nove meses deste ano, o SNS atendeu 4.659.365 episódios de urgência, 2% mais que no período homólogo do ano anterior”, afirmou.