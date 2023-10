Há quase 145 mil alunos estrangeiros nas escolas públicas

Em Portugal, há quase 145 mil alunos estrangeiros inscritos nas escolas públicas (143.688). O número é adiantado à Renascença por fonte do Ministério da Educação e refere-se ao ano letivo em curso.



Lisboa (8.333) e Sintra (8.288) são os dois concelhos do país com mais alunos de outras nacionalidades. Em terceiro, quarto e quinto lugar surgem os concelhos da Amadora, Loures e Braga, respetivamente, cada um deles com mais de quatro mil alunos estrangeiros.

Por nacionalidades, é do Brasil que vem a maior parte dos alunos estrangeiros nas escolas portuguesas, são 75.476.

Com uma grande diferença, em segundo lugar surgem os alunos provenientes de Angola (13.634).

Em terceiro lugar da lista das nacionalidades mais representada surge a Ucrânia. Há 5.957 alunos ucranianos, mais do que outras nacionalidades de países lusófonos como Cabo Verde (4.652), São Tomé e Príncipe (3.933) ou Guiné-Bissau (3.871).

O número de alunos estrangeiros em Portugal tem vindo a aumentar, o que tem obrigado as escolas públicas a adaptarem-se a esta tendência.

Representam cerca de 10% dos alunos nas escola públicas portuguesas. Os dados deste ano letivo ainda não estão consolidados, mas, segundo números do ano passado, havia um milhão e 250 mil alunos na escolas em Portugal.

A edição desta segunda-feira do "Jornal de Notícias" revelava que havia escolas a terem de recorrer a contentores para conseguir dar resposta à procura, uma informação confirmada à Renascença pela Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.