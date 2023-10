Escolas têm recorrido a contentores para instalar mais alunos

As escolas públicas são cada vez mais procuradas por encarregados de educação de países estrangeiros. Para dar resposta a estas necessidades, há escolas que têm recorrido a contentores para instalar mais alunos.

O presidente da direção da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, desdramatiza a situação: "Os contentores reúnem todas as condições e são bem melhores que muitas salas de aula e, portanto, dá a solução."

Filinto Lima destaca que o importante é "pensar no futuro e preparar a construção de novas escolas ou ampliação das existentes".

O Ministério da Educação pretende tornar definitivas algumas das medidas inseridas no plano da recuperação de aprendizagens, postas em prática depois da pandemia.

As medidas mais eficazes deverão, por isso, tornar-se “estruturais” a partir do próximo ano letivo e sem autorização prévia da tutela, como adianta o ministro da Educação, em declarações ao jornal Público.



Filinto Lima vê com bons olhos esta decisão mas sublinha a necessidade de manter no sistema educativo os técnicos especializados contratados para colocar em prática o plano de recuperação. "O que eu gostaria é que os técnicos especializados continuassem no sistema educativo. São técnicos especializados, fazem muita falta às escolas públicas portuguesas e são um benefício muito grande para o processo de aprendizagem em si."