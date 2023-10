Caso Maddie. PJ encontra-se com familiares “apenas” para fazer “ponto de situação”

A Polícia Judiciária (PJ) revela que se encontrou com "familiares" de Madeleine McCann "apenas" para fazer um "ponto de situação processual".

O esclarecimento é enviado às redações, no mesmo dia em que a imprensa britânica avança que elementos da PJ estiveram com os pais da criança desaparecida em 2007 e que, nesse encontro, teriam pedido desculpas por, durante todo o processo, terem-nos considerado suspeitos.

O comunicado da PJ não alude diretamente às informações veiculadas pela BBC, limitando-se a explicar que "continuam a ser desenvolvidas diligências", quer em Portugal, quer no estrangeiro e que, neste âmbito, correspondendo a "boas práticas, foram efetuados contactos presenciais, com os familiares da criança desaparecida, transmitindo-se – apenas - o ponto de situação processual, no âmbito do Inquérito em curso".

A nota da Judiciária recorda ainda que, "conforme oportunamente tornado público, em estreita articulação com as Autoridades Alemãs (BKA) e inglesas (Metropolitan Police), têm vindo a ser realizados atos formais de investigação e de perícias", bem "como partilhada informação e revisitados depoimentos".

Maddie McCann desapareceu em maio de 2007, do hotel na Praia da Luz, no Algarve ,onde estava a passar férias com os pais e os irmãos. Na altura tinha três anos.