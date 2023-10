35 horas semanais. "Não se pode dar com uma mão e tirar com outra", dizem médicos

A dirigente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) acusou este domingo o Ministério de Saúde de "dar com uma mão e tirar com outra", após ter sido revelada uma das propostas que o Governo pretende apresentar aos sindicatos dos médicos na retomada das negociações hoje à tarde.

À Renascença, Joana Bordalo e Sá diz que a proposta apresentada, que passa por repor as 35 horas semanais nas urgências do Serviço Nacional de Saúde (SNS), ainda que condições não explicitadas, "é de uma gravidade extrema, uma vez que não responde de forma séria aos pontos por nós reivindicados para termos mais médicos no SNS".

"O que está implícito é apenas ainda mais trabalho para os médicos", refere a sindicalista, adiantando que a proposta também "não contempla a reposição da grelha salarial, a sua atualização" e prometendo "confrontar a equipa ministerial e fazer uma contraproposta à contraproposta" do Governo.

"Nenhum dos pontos é feito sem que haja um pressuposto de ainda mais trabalho a médicos que estão exaustos. Não se pode dar com uma mão para tirar com outra. De qualquer forma, adiantaremos mais pormenores depois da reunião."

Num documento enviado pelo Governo aos sindicatos dos médicos, a que a Lusa teve acesso este domingo, o Ministério da Saúde destaca que a redução do horário de trabalho dos médicos e do número de horas de atividade no serviço de urgência "não pode significar a diminuição de acesso a cuidados de saúde e da capacidade de resposta do SNS [Serviço Nacional de Saúde]".