Queda de árvore faz dois feridos em Montemor-o-Velho

A Proteção Civil registou, desde a meia noite deste sábado e até às 16h30, um total de 138 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental, sobretudo nas regiões Norte e Centro, tendo sido registados dois feridos num incidente com queda de árvore em cima de um automóvel em Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.



À Renascença, fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que a ocorrência resultou num ferido grave e um ferido ligeiro, que foram encaminhados para o Hospital de Coimbra.

As regiões mais afetadas foram o Norte, com 87 ocorrências, e o Centro, com 22, sendo que a maioria das ocorrências registadas dizem respeito a limpezas de vias, quedas de árvores e inundações.

O total de ocorrências mobilizou um total de 428 operacionais e 168 meios terrestres.

Para as próximas horas, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperado um desagravamento do estado do tempo na região Norte e Centro e um agravamento na região Sul para este domingo.

Na sexta-feira, a Proteção Civil alertou para a possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim de semana, com especial incidência no Norte e Centro do continente.

De acordo com o IPMA, os distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estão hoje sob aviso laranja devido à previsão de "precipitação persistente, e por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada", situação que se prevê até às 03:00 de domingo.

Entre este sábado e domingo, os restantes distritos de Portugal continental, designadamente Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre, estarão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva.

Além do alerta associado à precipitação, estão hoje sob aviso amarelo devido à agitação marítima os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga.

Para este sábado, há também aviso amarelo devido ao vento para o Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, segundo o IPMA.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.