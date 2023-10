Trabalhadores da limpeza e recolha do lixo de Oeiras em greve no sábado

Os trabalhadores da limpeza urbana e da recolha de resíduos sólidos do município de Oeiras realizam no sábado uma greve de 24 horas, para contestar a decisão da autarquia de alterar os dias de trabalho, foi divulgado esta sexta-feira.

A paralisação irá decorrer entre as 00:00 de sábado e as 00:00 de domingo, abrangendo os funcionários afetos ao serviço de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), da Divisão de Gestão de Resíduos Urbanos (DGRU) e da Divisão de Limpeza Urbana (DLU), segundo explicou à agência Lusa Hélder Sá, do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Oeiras.

“Tem a ver com uma alteração de horários que foi promovida pelo município de Oeiras. O município decidiu dividir os trabalhadores em dois grupos, trabalhando um de segunda a sexta-feira e outro de terça-feira a sábado e ao fim de quatro semanas trocam. Os trabalhadores sempre trabalharam de segunda a sexta-feira e ao sábado quando era necessário e havia um excesso de resíduos”, sublinhou o sindicalista.

Segundo Hélder Sá, ao promover esta alteração de horários, a Câmara Municipal de Oeiras (distrito de Lisboa) “apenas pretende fugir ao pagamento de trabalho extraordinário”.

“Não entendemos esta alteração. Isto não é nenhum hospital, nenhum centro de saúde. Não aceitamos esta alteração e iremos paralisar todos os sábados até que a Câmara de Oeiras reverta esta decisão”, sublinhou.

Contudo, para os próximos sábados está apenas prevista a paralisação dos trabalhadores dos mercados municipais e da recolha de lixo, “uma vez que a autarquia já chegou a acordo com os restantes” funcionários.

Contactada pela Lusa, a Câmara Municipal de Oeiras remeteu um eventual esclarecimento para mais tarde.