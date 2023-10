Metro do Porto. Estação da Trindade evacuada após ameaça de bomba

A estação do Metro do Porto na Trindade foi evacuada na tarde desta sexta-feira devido a uma ameaça de bomba. Fonte da PSP confirmou à Renascença que a situação já voltou à normalidade.

De acordo com a agência Lusa, o alerta para a ameaça de bomba foi dado pelas 15h30. A circulação do Metro do Porto regressou à normalidade.

Segundo o Jornal de Notícias, que avançou a informação, a operação do Metro do Porto esteve interrompida na estação da Trindade, com os comboios a parar na estação imediatamente anterior - Faria Guimarães, Aliados, Lapa e Bolhão.

[atualizada às 17h47]