Israel. BE quer que Governo português reconheça Estado da Palestina

O BE defendeu nesta sexta-feira que este é o momento de o Governo português "reconhecer o Estado da Palestina e o direito do povo palestiniano a um Estado soberano e independente", apresentando um projeto de resolução no parlamento com esse objetivo.

"O que o Bloco de Esquerda exige, o que achamos que o momento exige é uma ação política concreta que, além das nossas condenações, das nossas palavras de lamento e além do apelo humanitário, uma ação política que possa contribuir para uma solução pacífica", afirmou, em declarações aos jornalistas no parlamento, a deputada do BE Joana Mortágua na apresentação desta iniciativa.

A deputada do BE referiu que o primeiro-ministro, António Costa, perante as recentes palavras do secretário-geral da ONU sobre o conflito entre Israel e o Hamas, "disse que o Estado português, o Governo português compreende e acompanha inteiramente a posição" de António Guterres.

"Nós achamos que é momento de o Estado português reconhecer o Estado da Palestina e o direito do povo palestiniano a um Estado soberano e independente", defendeu.

O projeto de resolução recomenda ao Governo que "reconheça imediatamente o Estado da Palestina com as fronteiras anteriores à Guerra dos Sete Dias de 1967".