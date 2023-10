Temperatura desce no Norte e Centro. Chuva e trovoada durante a manhã

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado nas regiões Norte e Centro até ao meio da tarde.

As previsões apontam ainda para aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial até ao início da manhã e no litoral Norte e Centro, diminuindo gradualmente de intensidade e frequência a partir do meio da tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas do Centro e Sul para o final do dia.

Segundo o IPMA, deverá registar-se uma pequena descida de temperatura nas regiões Norte e Centro. Já na região Sul a temperatura mínima deverá sofrer uma pequena descida enquanto a temperatura máxima deverá registar uma pequena subida.

De assinalar que o mapa de Portugal Continental volta a ficar totalmente “verde” esta segunda-feira.