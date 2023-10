Produção de energia eólica atinge máximo histórico graças a ventos fortes

A produção de energia eólica abasteceu 69% do consumo de energia elétrica no país, no dia 17 de outubro, com a produção de 108 Gigawatts-hora (GWh), um novo máximo histórico, segundo dados da REN divulgados esta segunda-feira.

Segundo a REN – Redes Energéticas Nacionais, o anterior máximo tinha sido registado em 16 de janeiro deste ano e era de 106,3 GWh.

“Verificando o ‘mix’ de produção nesse dia, percebe-se que a produção renovável abasteceu 92% do consumo diário, que totalizou 146 GWh”, apontou a REN, em comunicado.

No dia 17 de outubro, a produção de energia eólica atingiu também um novo pico de 4.843 Megawatt (MW), às 02:30, ultrapassando o anterior recorde de 4.785 MW, atingidos em 03 de março de 2022.

Em média, referiu a REN, a produção eólica abastece cerca de 25% do consumo nacional de energia elétrica.

Na semana passada, o sistema nacional esteve três dias (entre dia 18 e dia 20) sem produção de energia elétrica através de gás.