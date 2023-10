Fim de uma era: demolição da refinaria de Matosinhos começa esta segunda-feira

A primeira fase do plano de demolição vai ser realizada na zona sul nos tanques de armazenagem. O plano foi submetido à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), estando a Galp comprometida com o seu cumprimento rigoroso, adotando todas as medidas para proteger as pessoas envolvidas e minimizar possíveis riscos para a saúde pública e o ambiente.

E depois destes processos todos?

A Galp e a Câmara Municipal de Matosinhos chegaram a acordo sobre os princípios orientadores para o projeto de reconversão na área da antiga refinaria. O objetivo passa por atrair investimentos nacionais e internacionais que garantam emprego qualificado, nomeadamente através da configuração de um hub tecnológico, estruturado num polo universitário, um parque tecnológico e em centros empresariais.

Entretanto, este ano foi anunciada a instalação de um Centro Internacional de Biotecnologia Azul no local, que vai contar com a colaboração da Fundação Oceano Azul.



A reconversão também deverá garantir uma estrutura urbana plural nas suas diferentes escalas e modos de mobilidade, aplicando princípios urbanísticos das 'Eco Smart Cities15', em harmonia com o ecossistema ambiental e respeitando as caraterísticas específicas de frente marítima.

O encerramento da refinaria foi comunicado pela Galp em dezembro de 2020 e concretizado no ano seguinte, num processo muito criticado pelos sindicatos. As operações de refinação foram concluídas em abril de 2021, mas mais de 30% do total dos trabalhadores vão manter-se no âmbito das operações de desmantelamento e descontinuação.

Em maio de 2021, a Galp deu início a um despedimento coletivo de cerca de 150 trabalhadores da refinaria, chegando a acordo com 40% dos cerca de 400 colaboradores. A petrolífera justificou a decisão de encerramento com o contexto europeu e mundial da refinação, com os desafios da sustentabilidade e com as características das instalações.

A Galp não prevê quaisquer condicionamentos nos acessos às praias e passadiços durante o processo de demolição. Todos os trabalhos previstos cingem-se ao interior da refinaria, não estando prevista qualquer ocupação prolongada do espaço público.



A Galp lançou ainda um site, para consulta das medidas de mitigação, com vista a "disponibilizar e atualizar as informações relativas ao decurso dos trabalhos de demolição".