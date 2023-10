Situação meteorológica mais calma com avisos amarelos para Faro e Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) baixou para amarelo o aviso para o distrito de Faro devido à agitação marítima, situação que deixa também o Arquipélago da Madeira sob aviso amarelo.

Depois das fortes chuvas deste domingo que provocaram a queda de árvores, o distrito de Faro desce agora de aviso laranja para amarelo, segundo informação disponibilizada no site do IPMA, que prevê, que até às 23h00, possa haver ondas com quatro ou 4,5 metros.

À exceção desta região, o mapa de Portugal Continental volta a ficar totalmente "verde", tendo desaparecido o aviso amarelo que existia para Beja.

Na ilha da Madeira, o IPMA lançou outros dois avisos amarelos também por causa da agitação marítima: Para Porto Santo, devido à previsão de ondas com quatro a cinco metros, e para a costa norte, devido as ondas de noroeste com quatro a cinco metros.