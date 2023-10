Portal do Eleitor 2.0 tem novas informações e serviços

O Ministério da Administração Interna (MAI), através da Administração Eleitoral-Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (AE-SGMAI), lançou esta quinta-feira a versão 2.0 do Portal do Eleitor.

O novo Portal do Eleitor, cuja versão anterior tinha sido criada em 2008, passa a concentrar toda a informação e os serviços disponibilizados aos cidadãos no âmbito do Recenseamento e da Administração Eleitoral, explica a nota do MAI enviada à Comunicação Social.

Os serviços disponíveis ao cidadão no Portal euEleitor passam agora a ser uma área reservada no novo Portal do Eleitor.

Essa área reservada tem novas funcionalidades que permitem, por exemplo, obter a Certidão de Eleitor Eletrónica, alterar a morada de residência associada ao Cartão de Cidadão ou consultar as notificações da Administração Eleitoral no âmbito do Recenseamento.



Pode aceder ao Portal do Eleitor 2.0 aqui.