Mau tempo. Quatro distritos com aviso laranja, Faro sob aviso vermelho

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou Faro sob aviso vermelho e quatro outros distritos do sul do país com aviso laranja durante este domingo. Os avisos devem-se à passagem da depressão Bernard, que traz precipitação por vezes forte.

Inicialmente estavam sob aviso laranja pela chuva os distritos de Santarém, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja, e Faro - onde também há avisos devido à agitação marítima.



Contudo, o IPMA atualizou o aviso relativo a Faro para vermelho pela hora de almoço. As autoridades preveem que o período mais crítico da chuva dure até às 15 horas, tendo considerado que o distrito está também em aviso laranja devido à agitação marítima (ondas de sueste com 3 a 4 metros de altura e ondas de sul de 6 a 8 metros), ao vento (rajadas até 100 quilómetros por hora) e risco de trovoada.

O aviso vermelho para precipitação é emitido face a previsões de chuva superior a 40 litros por metro quadrado numa hora ou superior a 60 litros por metro quadrado num período de seis horas.

Em Faro, o aviso laranja passa a estar em vigor entre as 15h00 e as 18h00.



De acordo com o IPMA, para Évora prevê-se, entre as 12h00 e as 18h00, "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada e rajadas fortes".

Para Setúbal, um aviso semelhante mantém-se entre as 10h00 e as 16h00, sendo que para Beja, o alerta está em vigor entre as 9h00 e as 18h00.

Portalegre está com aviso laranja entre as 12h00 e as 18h00.

O IPMA emitiu ainda avisos amarelos para Santarém, Lisboa e Castelo Branco por causa da precipitação. Ao início do dia, os avisos amarelos estendiam-se a Leiria, Coimbra, Guarda, Viseu e Aveiro.

Segundo o IPMA, o aviso laranja é emitido sempre que há uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado". Já o aviso amarelo aplica-se em "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

Este sábado, a Proteção Civil colocou sob alerta laranja oito regiões do Centro e Sul do país: Lezíria do Tejo, Grande Lisboa, Península de Setúbal, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo, Alentejo Litoral e Algarve.

Numa declaração aos jornalistas, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, deu ainda conta dos alertas da Agência Portuguesa do Ambiente para a probabilidade de ocorrência de inundações em meio urbano na Grande Lisboa e na Península de Setúbal.

[atualizada às 14h10]