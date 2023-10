Quatro detidos. GNR apreende 800 quilos de azeitona furtada em Castro Verde

Três homens e uma mulher foram detidos pela GNR em flagrante quando furtavam azeitona, tendo sido também apreendido cerca de 800 quilos daquele produto, no concelho de Castro Verde (Beja).

Em comunicado divulgado este sábado, a GNR disse que a ação foi desenvolvida na quinta-feira através do Posto Territorial de Castro Verde, do Comando Territorial de Beja da Guarda.

Os suspeitos, com idades entre os 22 e os 60 anos, foram detidos e constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almodôvar, pode ler-se no comunicado.

Segundo a GNR, no decorrer de uma ação de patrulhamento realizada no âmbito da operação "Campo Seguro 2023", os militares da Guarda surpreenderam os três suspeitos quando estavam a furtar azeitona de um olival em Castro Verde.

"No seguimento da ação, foi possível apreender 23 sacos, totalizando cerca de 800 quilos de azeitona, os quais foram apreendidos e restituídos ao legítimo proprietário", disse a força de segurança.

Só esta semana, o Comando Territorial de Beja da GNR comunicou já a apreensão de perto de 1,1 toneladas de azeitona furtada naquele distrito alentejano.

Na sexta-feira divulgou a apreensão de 300 quilos daquele produto e a detenção de seis pessoas, em duas ações distintas, nos concelhos de Aljustrel e Vidigueira.

Nestas operações, os militares da Guarda apreenderam ainda diverso material relacionado com a colheita e recolha da azeitona no solo.

A GNR lembrou que a colheita ou apanha de azeitona, ainda que esteja caída no chão, sem o consentimento do proprietário do olival poderá configurar crime contra o património.

A Guarda tem em curso a operação "Campo Seguro 2023", com ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização, com o propósito de evitar crimes de furto em propriedades agrícolas, e de reforçar o policiamento para dissuadir e reprimir a prática de furtos nos campos agrícolas.