Plano de Drenagem. Câmara de Lisboa pagou quase 16 mil euros por música infantil

A Câmara de Lisboa gastou quase 16 mil euros numa música infantil sobre o Plano Geral de Drenagem de Lisboa. A música e videoclip foram produzidos pelo grupo "As Canções da Maria", e lançados a 10 de outubro.

O contrato de aquisição de serviços, avançado pelo SAPO24 e confirmada pela Renascença no Portal Base, teve um custo de 13 mil euros mais IVA. Ao todo, o custo é de 15,990 euros, dividido entre os anos de 2022 e 2023.

O contrato, celebrado por ajuste direto, foi celebrado no final de novembro de 2022 e tinha um prazo de execução de 335 dias. O cumprimento integral do contrato foi registado a 7 de setembro.

No videoclip "ACDM H20 Lisboa", o grupo "As Canções da Maria" - composto por Maria, Mathilde, Manon e Mathias - promovem a obra do Plano Geral de Drenagem de Lisboa, a que chamam de "obra espetacular".