Capitania do Funchal pede precaução devido a ondulação forte

Foi também emitido um aviso laranja para vento forte na costa norte da ilha, com rajadas até 100 km/hora, em especial na parte mais oeste, entre as 18h00 deste sábado e as 00h00 de domingo.

O aviso para chuva persistente, por vezes forte, acompanhada de trovoadas vigora entre as 12h00 e as 18h00, na costa norte e na costa sul da ilha.

"Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", lê-se no comunicado emitido pela capitania.

A Capitania do Funchal, na Madeira, alertou este sábado para as previsões de vento e ondulação fortes, até às 6h00 de domingo, apelando aos armadores para que tomem precauções.

Quanto à agitação marítima, vigora um aviso laranja entre 21h00 deste sábado e as 00h00 de domingo, com previsão de ondas de noroeste com cinco a 6,5 metros, podendo atingir a altura máxima de 11 metros.

Já a ilha do Porto Santo está sob aviso amarelo para agitação marítima entre as 15h00 e as 21h00 deste sábado, passando depois para laranja até às 12h00 de domingo.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para períodos de chuva ou aguaceiros no Porto Santo entre as 15h00 e as 21h00 deste sábado, bem como para vento forte, com rajadas até 90 km/hora, até às 6h00 de domingo.

As regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob aviso laranja para chuva forte entre as 12:00 e as 18:00 de hoje e para vento muito forte, com rajadas até 120 km/hora, entre as 18h00 deste sábado e as 00h00 de domingo.

O aviso laranja - o segundo mais grave numa escala de três - é emitido sempre que existe uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo sempre que há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.