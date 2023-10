Ativistas do Climáximo partem montra de loja de luxo na Avenida da Liberdade

O Climáximo afirma que o alvo da ação foi escolhido porque a marca pertence "ao bilionário francês François-Henri Pinault, CEO da empresa Kering, com um património líquido de 40 mil milhões de dólares e um dos homens mais ricos do mundo".

O grupo refere que "a ONU aponta que os ultra-ricos têm de cortar mais de 97% das suas emissões, no relatório de lacuna de emissões, mas o consumo de luxo nunca esteve tão alto", e pede "que a transição energética seja financiada com a introdução de um novo escalão do IRS, aplicado aos rendimentos superiores a 150 000 euros anuais brutos, com a taxação fixada em 99%".

[atualizada às 13h11]