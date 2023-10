Transtejo tem "luz verde" para comprar baterias para navios elétricos

A Transtejo vai comprar os nove conjuntos de baterias para a nova frota de navios elétricos para a travessia do Tejo.

O contrato, feito com os estaleiros espanhóis da Astilleros, teve luz verde do Tribunal de Contas, isto depois do chumbo ao ajuste direto que a Transtejo tinha feito precisamente com a mesma empresa.

A adjudicação permite agora à empresa pública avançar com a compra do equipamento depois de um processo polémico que envolveu a compra de dez barcos elétricos, dos quais nove não tinham as baterias, processo que em março levou à demissão da administração da Transtejo.