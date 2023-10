Salgado “era o único interlocutor” do BES com José Sócrates, diz Ricciardi

O antigo presidente do BES Investimento, José Maria Ricciardi, garantiu esta sexta-feira que Ricardo Salgado deu instruções de que “era o único interlocutor” do BES com o ex-primeiro-ministro José Sócrates e que o ex-banqueiro “passava a vida em São Bento”.

“Tive uma instrução de [Ricardo Salgado] que quem falava com José Sócrates era ele e mais ninguém. E eu até conhecia José Sócrates antes de ser primeiro-ministro”, adiantou Ricciardi, sublinhando que o antigo presidente do Grupo Espírito Santo (GES) “era o único interlocutor”.

“Tenho a certeza de que havia uma relação de intimidade entre Ricardo Salgado e José Sócrates pela prática dos dias”, disse.

Falando na condição de testemunha na quinta sessão do julgamento do Caso EDP, no Juízo Central Criminal de Lisboa, o antigo líder do BESI – que nunca veio a ser acusado pelo Ministério Público (MP) de crimes na investigação em torno do Universo Espírito Santo – disse não estar de relações cortadas com o seu primo, Ricardo Salgado, apesar de assumir que não voltou a ter relações pessoais ou profissionais com ele desde o colapso do BES, em 2014.

Questionado pelo advogado do ex-banqueiro, Francisco Proença de Carvalho, se alguma vez procurou falar com Salgado ou a mulher do antigo presidente desde então, Ricciardi explicou que não estariam disponíveis para falar com ele.

“Tenho a certeza de que eles nunca me receberiam, porque acham que eu sou um dos culpados da queda do BES, juntamente com o [ex-primeiro-ministro] doutor Passos Coelho e o [ex-governador do Banco de Portugal] doutor Carlos Costa”, observou.