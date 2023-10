Marcelo critica protestos de ativistas. "Há outras maneiras de luta ou crítica"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu ao protesto desta sexta-feira no qual o ministro das Finanças, Fernando Medina, foi atingido com tinta verde como "pouco eficaz" e "sem sentido".

"Não é efetiva, porque para dar passos que estão a ser dados, há outras maneiras de luta ou crítica a fazer", disse Marcelo, à margem do Congresso 25 Anos das Empresas Familiares.

O chefe de Estado criticou ainda a "repetição" com que são feitos estes protestos: "A primeira vez, a segunda vez, à terceira vez, pode-se dizer que pelo menos tem um efeito surpresa. À décima vez não existe efeito surpresa."

As declarações de Marcelo surgem depois de Fernando Medina ter sido atingido com tinta verde enquanto dava uma aula aberta, no Auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Em resposta, o ministro brincou: “Pelo menos sei que tenho uma apoiante no que diz respeito ao aumento do Imposto Único de Circulação (IUC)".

PS. Há maneiras mais "mobilizadoras" para manifestações pelo clima

Também em reação, o PS disse esta sexta-feira que existem maneiras mais "mobilizadoras e edificantes" para realizar manifestações pelo clima.

"Há seguramente maneiras mais mobilizadoras, e diria até mais edificantes, de mobilizar a sociedade para a causa climática. E nós, no Partido Socialista, temos de há muitos anos a esta parte, uma profunda preocupação para com a sustentabilidade ambiental", defendeu João Torres.

O secretário-geral adjunto do PS afirma que o partido partilha as preocupações ambientais, mas que existem formas melhores para expressar descontentamento.