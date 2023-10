Governo pretende entregar 100 mil "vales eficiência" a famílias vulneráveis e em pobreza energética

O Governo apresentou esta sexta-feira o "Programa Vale Eficiência" que pretende entregar, até 2025, 100 mil vales a famílias economicamente vulneráveis e em situação de pobreza energética.

O programa tem uma dotação de 104 milhões de euros e é um investimento feito no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em comunicado, o Ministério do Ambiente e Ação Climática refere que o objetivo é que "e as famílias possam investir na melhoria do conforto térmico da sua habitação, por via da realização de intervenções estruturais e da substituição ou aquisição de equipamentos e soluções energeticamente eficientes".

As candidaturas ao "Vale Eficiência" podem ser apresentadas através dos balcões das Juntas de Freguesia aderentes ou diretamente na plataforma do Fundo Ambiental, a partir de 20 de novembro.