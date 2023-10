Forte agitação marítima coloca seis distritos sob aviso vermelho

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta sexta-feira os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Porto e Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à forte agitação marítima.

As previsões apontam para ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

O aviso vai vigorar até às 12 horas passando depois a laranja até às 21h00.

Já os distritos de Beja, Faro, Lisboa e Setúbal encontram-se sob aviso laranja.

Por causa da agitação marítima, 13 barras marítimas estão fechadas esta sexta-feira a toda a navegação e cinco estão condicionadas.

De acordo com a informação disponível no ‘site’ da Marinha Portuguesa, encontram-se encerradas as barras de Caminha, Douro, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Ericeira, S. Martinho do Porto, Alvor, Vila Real de Santo António, Quarteira e Tavira.

As barras de Aveiro, Leixões, Viana do Castelo, Faro e Olhão estão condicionadas.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê agitação marítima forte na costa ocidental até 7 metros, aguaceiros, em especial no litoral Norte e Centro, que poderão ser fortes até ao início da manhã.

De acordo com o IPMA, o vento soprará forte no litoral e nas terras altas até final da manhã, apontando também para descida de temperatura.