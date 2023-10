Fernando Medina atingido com tinta verde durante discurso

O ministro das Finanças foi esta sexta-feira atacado com tinta verde durante uma aula aberta no Auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Fernando Medina estava a iniciar o seu discurso, onde apresentava alguns pormenores da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2023, quando foi surpreendido por um jato com tinta verde atirado por uma jovem.

"Não há paz até ao último inverno de gás", gritou a ativista. Em resposta, o ministro brincou: “Pelo menos sei que tenho uma apoiante no que diz respeito ao aumento do Imposto Único de Circulação (IUC)".

Após ter sido atingido, o governante continuou o seu discurso na “Finanças@Universidades” com alunos de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da universidade.

