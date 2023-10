Dificuldades nos apoios às rendas? Contacte o Ministério da Habitação, diz ministra da Presidência

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse esta manhã, em entrevisa à Renascença, que todas as pessoas que estão com dificuldades no acesso ao apoio à renda devem contactar o Ministério da Habitação.

A resposta da governante surge em reação à notícia, desta semana, da Renascença, dando conta de dificuldades no acesso ao apoio à renda.

“O apoio tem condições, têm um limite e um escalão até ao qual ocorre que é o sexto escalão, mas onde estão a praticamente 90% dos portugueses. Aquilo que peço a quem tem dificuldades nesse acesso é que possa contactar o Ministério da Habitação, porque nós certamente se algum problema existe, resolvemos”, assegurou.

As queixas sobre falhas no funcionamento do programa de Apoio Extraordinário à Renda continuam a acumular-se na DECO e já chegaram à Provedoria de Justiça. Muitos arrendatários que ficaram de fora dos apoios estão há meses à espera de respostas e admitem avançar para tribunal.