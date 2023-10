Concurso para recrutar técnicos superiores no Estado é lançado esta quinta-feira

O concurso para contratação futura de 1.000 técnicos superiores para a administração pública é lançado esta quinta-feira, tendo-se verificado até quinta-feira ao final do dia o registo no 'site' de 3.251 pessoas interessadas, disse fonte oficial.

O Ministério da Presidência do Conselho de Ministros anunciou na segunda-feira o lançamento do procedimento concursal que arranca esta quinta-feira e que vai permitir a constituição de reservas de recrutamento para a carreira geral de técnico superior.

Na quinta-feira, até às 19h00, o portal do Emprego Público (www.empregopublico.gov.pt) contava já com 3.251 registos, disse à Lusa fonte oficial do ministério.

O procedimento concursal será aberto logo após a publicação do aviso em Diário da República, mas os interessados puderam fazer um pré-registo, explicou a mesma fonte.

A remuneração de entrada na administração pública para um técnico superior é atualmente de 1.333,35 euros brutos mas, no próximo ano, ou seja, na altura do ingresso dos candidatos, será de 1.385,99 euros, tendo em conta a atualização salarial prevista pelo Governo.