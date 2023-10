Atenção: Mau tempo vai continuar no fim de semana

A aproximação da depressão Bernard ao arquipélago da Madeira e ao continente durante o fim de semana levou à emissão de alertas laranja e amarelo, informou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A Madeira estará em alerta laranja de rajada, precipitação e agitação marítima a partir das 12 horas de sábado, enquanto no continente o aviso amarelo de precipitação nas regiões centro e sul e de rajada e agitação marítima no Algarve estarão ativos no domingo, adiantou o IPMA.

O agravamento das condições meteorológicas vai ser provocado pela deslocação da depressão Bernard, que que se situará a cerca de 160 quilómetros a nordeste do Funchal às 17:00 de sábado.

Traduz-se num "aumento significativo da intensidade do vento" que soprará com "rajadas de 100 quilómetros por hora" e que podem atingir "120 quilómetros por hora nas regiões montanhosas" e no aumento da agitação marítima com ondas que podem chegar a 6,5 metros nas costas norte e na ilha de Porto Santo.

A depressão irá, depois, deslocar-se em direção à costa sul de Portugal continental a partir de domingo, prevendo-se "precipitação forte e localmente muito intensa" no Algarve e Baixo Alentejo a partir da manhã, com "aumento da intensidade do vento e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e rajadas fortes".

"Prevê-se ainda um aumento da agitação marítima na costa sul do Algarve" a partir da tarde de domingo, com "ondas de sueste com três a quatro metros de altura", acrescenta o IPMA.

O IPMA salienta ainda que "existe alguma incerteza no posicionamento da depressão Bernard, o que se traduz na maior ou menor severidade da situação", pelo que aconselho "o acompanhamento das previsões meteorológicas" e prevenção de situações de vulnerabilidade ao estado do tempo.