Apreensões de droga feitas pela Polícia Marítima atingem recordes

A Polícia Marítima tem cada vez mais trabalho no combate ao narcotráfico. Eeste ano, até setembro, foram apreendidas mais de 32 toneladas de haxixe e 479 quilogramas de cocaína. No caso do haxixe, o número duplicoa face ao ano passado - em 2022 tinham sido 16 toneladas.

A apreensão de embarcações de alta velocidade (EAV) também disparou e aumentou de 15 (ano 2022) para 33. Já o número de suspeitos identificados como estando ligados ao tráfico e transporte de estupefacientes por via marítima passou de 6 para 81 pessoas identificadas e entregues às autoridades portuguesas nos primeiros nove meses do ano.

Os dados são revelados à Renascença a propósito das comemorações do dia da Polícia Marítima e da Direção-geral da Autoridade Marítima, que se assinala no próximo domingo , em Portimão, mas que conta já a partir desta sexta-feira com diversas iniciativas gratuitas, como “exposição de meios no Museu de Portimão" e também "batismos de mar, junto ao Clube Naval de Portimão, onde será possível navegar a bordo de meios da Polícia Marítima e da Direção-geral da Autoridade Marítima”.

A cerimónia oficial das comemorações está marcada para o próximo domingo, às 11h30, na Zona Ribeirinha de Portimão, onde será dado reconhecimento público a diversos agentes e militares da Autoridade Marítima Nacional.

A cerimónia culminará com uma demonstração de capacidades e desfile de meios náuticos da Polícia Marítima e da Direção-geral da Autoridade Marítima.