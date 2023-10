Aline deu tréguas e a noite foi mais calma para os bombeiros

O mau tempo amainou. Depois do trabalho intenso dos últimos dias - em que na quarta-feira os efeitos do mau tempo se fizeram sentir sobretudo na Área Metropolitana do Porto e ontem mais a sul, em Lisboa e Vale do Tejo, - a madrugada desta sexta-feira foi bastante mais calma.

"Temos contabilizadas desde as 22h00 até às 7h00, 131 ocorrências em todo o pais relacionadas com as condições meteorológicas", revela o comandante Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

"Desde as zero horas do dia de ontem até às sete de hoje, houve 2.825 ocorrências", explica, sublinhando que sem dúvida a noite "foi mais calma em relação aos dias anteriores", em que os bombeiros acorreram maioritariamente a inundações na via pública, inundações, cortes de via e queda de árvores e de estruturas devido ao vento.

Para esta sexta-feira, todoo litoral norte e centro de Portugal continental está sob aviso vermelho, o mais elevado, devido à previsão de agitação marítima. De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria estão em vigor até ao meio-dia.

São esperadas ondas de noroeste de 7 a 8 metros, podendo atingir uma altura máxima de 15 metros.

As zonas costeiras de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso laranja até às 21h00, prevendo-se ondas de oeste ou noroeste com 5 a 6,5 metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros de altura máxima.