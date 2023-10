Tempestade Aline provocou 99 ocorrências desde a meia-noite

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou, entre as 00h00 e as 7h00, 99 ocorrências relacionadas com o mau tempo. A maioria das situações aconteceram na Área Metropolitana do Porto e não causaram vítimas nem danos avultados.

À Renascença o comandante José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil diz que as “99 ocorrências” empenharam “328 operacionais”.

“De destacar que o maior número significativo de registo de ocorrências foi na zona do Centro e Norte Litoral, com maior destaque para A Área Metropolitana do Porto, com 28 ocorrências”, acrescenta.

De acordo com o comandante José Miranda, em todas as situações registadas não houve vítimas ou danos avultados em qualquer tipo de estrutura.

“Por tipologia: tivemos 59 inundações, 17 quedas de árvores, 8 movimentos de massa, 9 limpezas de via e 6 quedas de estruturas. Todas sem registo de vítimas ou qualquer dano significativo de edificado ou de outro tipo de estrutura”, descreve.

O mau tempo motivou mais de 90 ocorrências na região do Ave, sendo que 83 foram relativas a inundações.

Famalicão e Guimarães foram os concelhos mais afetados da região pela passagem da tempestade Aline.

Na cidade berço, na freguesia de São Torcato, a chuva provocou a derrocada de um muro junto a uma estrada que permanece com o transito condicionado.

Já na zona do Cávado, a proteção civil registou desde a meia-noite 10 ocorrências devido ao mau-tempo.

Segundo o comando sub-regional do Cávado tratou-se, sobretudo, de “inundações rápidas da via publica” com principal incidência nos concelhos de Barcelos e Braga.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quinta-feira sob aviso laranja todos os distritos do continente.

Com a passagem da depressão Aline, o IPMA prevê vento de sudoeste, tornando-se gradualmente forte nas regiões Centro e Sul a partir do início da manhã, com rajadas que poderão atingir os 110 quilómetros por hora, em especial no litoral a sul do Cabo Mondego e incluindo a costa sul do Algarve, e nas serras destas regiões.

Segundo o IPMA, localmente poderão ocorrer rajadas pontualmente superiores aos 110 km/h, bem como fenómenos extremos de vento.

As previsões indicam para a queda de chuva que deve aumentar frequência e intensidade a partir da manhã.

A agitação marítima irá aumentar, esperando-se para a costa ocidental, ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros, aumentando para 5 a 7 metros de altura, podendo atingir altura máxima até 14 metros, persistindo ao longo do dia de sexta-feira.

Na costa sul do Algarve as ondas serão de sudoeste, aumentando para 4 a 4,5 metros durante a tarde.