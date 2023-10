Reportagem em Algés. "Vivemos com o coração nas mãos"

Depois dos avultados prejuizos provocados pelo mau tempo do final do ano passado, logo em janeiro decidiu investir em portadas de metal que bloqueiam a entrada de água na loja.

Carla sente-se aterrorizada. "Ainda esta noite não conseguimos descansar tranquilos, ficamos sempre em sobressalto com medo da chguva e com medo de que volte a acontecer."

Na Rua Damião de Góis, Maria Matias limpa o balcão do gabinete de estética de que é proprietária. Há 23 anos em Portugal, esta brasileira espera que sejam exageradas as previsões. Mas não esquece o final do ano passado, quando a sua loja, numa cave que dá para a rua, ficou com um metro e oitenta de lama no seu interior.

"É com o coração nas mãos", que aguarda pelo passar das horas. Também ela investiu do seu próprio bolso na proteção da porta que dá para a rua e de uma porta traseira, de acesso a um pátio traseiro.

"É rezar, sinceramente. Porque é impossivel viver assim, sempre que chove".

Cristina Mota está no interior de uma loja de bricolage num tunel de ligação da Rua Damnião de Góis à Rua General Humberto Delgado. Também espera que as previsões da meteorologia não se confirmem e que não volte a ter grandes prejuízos.

"Mas se acontecer, estamos minimamente preparados. Tapámos ralos que temos dentro da loja", por onde correm os esgotos do prédio. "Estancámos duas portas para evitar mais a água e olhe... vamos rezar".