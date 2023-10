Portugal Continental registou 669 ocorrências até 22h30 de quarta-feira

Portugal continental registou até às 22h30 de quarta-feira 669 ocorrências devido ao mau tempo, com a sub-região da Área Metropolitana do Porto a concentrar o maior número de casos, adiantou à Lusa fonte da proteção civil.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) referiu que as 669 ocorrências, registadas entre as 00h00 e as 22h30 de quarta-feira, empenharam 1.686 operacionais.

A sub-região da Área Metropolitana do Porto foi a que registou um maior número de ocorrências, com 287. As outras regiões mais afetadas eram as do Cávado, Ave, Aveiro e Tâmega e Sousa.

Entre as tipologias das ocorrências, 147 foram por quedas de árvore, 81 limpezas de via, 43 por quedas de estruturas, 23 por movimentos de massa e 374 por inundações.

Entre as inundações, a proteção civil registou várias em habitações, mas a grande escala ocorreu na via urbana, detalhou a mesma fonte.

Até ao momento, a ANEPC não tem registo de ocorrências com danos significativos ou vitimas.

A cidade do Porto registou esta quarta-feira ao final do dia e à noite 70 ocorrências devido ao mau tempo, com uma família de cinco pessoas a ter que ser realojada, adiantou a câmara local.

Também no distrito do Porto, de acordo com publicações nas redes sociais, o concelho de Matosinhos foi afetado pela chuva forte, com inundações em habitações e via pública, e a queda de parte do teto na zona de restauração no centro comercial Mar Shopping.

Vila do Conde, Valongo, Paredes, Maia e Amarante também registaram ocorrências por inundações.

A cidade de Braga também registou ocorrências por inundações na via pública, com registos das redes sociais do rio Este a galgar as margens em diversos pontos.

No distrito de Braga, em Guimarães surgiram imagens da estação de camionagem alagada, enquanto a freguesia de São Torcato alertou na rede social Facebook que a via de acesso esquerdo da colina verde encontrava-se condicionada após "o muro de suporte da via" ter ruído, "levando parte da via".

Em Famalicão também foram relatadas inundações na via pública e os bombeiros locais pediram à população através do Facebook para contactar a corporação apenas "em caso de extrema necessidade", depois de ter recebido "chamadas de pedidos de informações" que podiam "impedir um socorro eficaz a quem verdadeiramente necessita".

Em São João da Madeira, no distrito de Aveiro, foram divulgadas nas redes sociais imagens de uma derrocada de um muro no campo de futebol da Sanjoanense, além de vias inundadas, tal como em Ovar.

Os distritos de Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Viseu, Aveiro e Coimbra estiveram sob aviso laranja até às 00h00 desta quarta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que a depressão Aline "irá atravessar o Atlântico em fase de cavamento, aproximando-se da região centro da costa ocidental de Portugal na manhã de hoje, em deslocamento rápido para leste e transportando uma massa de ar muito quente, húmido e instável".

Entre as 06h00 e as 18h00 desta quinta-feira, estão sob aviso laranja os distritos de Guarda, Porto, Viseu, Évora, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre, Braga e Bragança.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recomendou esta quarta-feira aos cidadãos que evitem hoje deslocações desnecessárias devido à previsão de chuva e vento forte, consequência da passagem da depressão Aline pelo continente.

O segundo comandante da ANEPC, Miguel Cruz, disse que o nível de prontidão do dispositivo vai subir de amarelo para laranja, o segundo mais elevado, a partir das 00h00 desta quinta-feira.